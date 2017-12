Kurz und Strache legen sich ins "gemachte Bett"

Wie erwartet lässt SPÖ-Bundesparteiobmann Christian kein gutes Haar an der neuen Regierung, die am Montag angelobt wird. Wie die letzten Stunden es "nachdrücklich bewiesen haben", brauche es jetzt eine starke Opposition, betonte der scheidende Kanzler am Samstag. Die ÖVP habe die Freiheitlichen in die Regierung geholt und ihnen nun Zugriff auf alle Sicherheitsressorts verschafft. Das sei das einzig Neue, ansonsten stehe Türkis-Blau für "Politik von gestern". Da die Wirtschaftsdaten für Österreich wieder besser seien, könnten sich ÖVP und FPÖ in ein "gemachtes Bett legen".