Herzlose Betrüger sammeln Spenden

Mit der Mitleidsmasche will die Bande nun punkten. Getarnt als Mitglieder eines gemeinnützigen Vereins, klingeln die Betrüger derzeit an Haustüren im Industrieviertel und dem nördlichen Burgenland. Das Hilfswerk stellt klar: "Wir haben in der vergangenen Zeit keine solche Aktion durchgeführt!" Der Ärger über die Kriminellen ist groß - denn nicht nur die Opfer werden um ihr Erspartes gebracht, auch der Ruf von "echten" Spendensammlern wird beschädigt. Wer helfen möchte, sollte sich daher lieber im Internet informieren und das Geld direkt überweisen.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Ein Fahnder: "Bevor man an der Haustür Geld spendet, den Ausweis zeigen lassen."

Thomas H. Lauber, Kronen Zeitung