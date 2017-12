Pyro-Irrsinn & Prügelei: Skandal-Szenen bei Derbys

17 Verletzte bei Schlägerei bei Lokalderby in Serbien

Auch in Serbien ist es zu unschönen Szenen gekommen: Bei einer Prügelei zwischen Hooligans bei sind 17 Menschen verletzt worden. Die Schlägerei trug sich zu Beginn des Lokalderbys zwischen Roter Stern Belgrad und Partizan Belgrad am Mittwoch in der Partizan-Fankurve zu. Offenbar gingen Anhänger verfeindeter Partizan-Fangruppen aufeinander los.