1:3 gegen Torino! Lazio Rom verliert an Boden

Lazio Rom hat im Kampf um die Topplätze in der italienischen Meisterschaft am Montag an Boden verloren. Die Römer schlitterten im Spiel der 16. Runde zu Hause gegen Torino in eine 1:3-Niederlage. Sie kassierten damit nicht nur die zweite Niederlage in Folge nach dem 2:3 bei Zulte Waregem in der Europa League am Donnerstag, sondern haben nur eines der jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen.