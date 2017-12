Salvador Sobral: Neues Herz für ESC-Gewinner

Hatten Zeitungen zuletzt noch geschrieben, es sei fast utopisch, dass der frühere Psychologiestudent mit dem kinnlangen Haar am 12. Mai beim Finale des ESC 2018 in Lissabon dabei sein kann, so scheinen die Chancen auf einen Auftritt Sobrals nun zu steigen. Und noch einen Grund zur Freude gibt es: Erst kürzlich wurde bekannt, dass der einer Adelsfamilie aus Estoril entstammende Musiker Preisträger des European Border Breakers Award 2018 ist. Damit werden neue Künstler oder Bands für ihr erstes international erfolgreiches Album geehrt. Frühere Preisträger waren etwa Adele und Milow.

Vorbereitungen für ESC in Lissabon auf Hochtouren

Derweil laufen in Lissabon die Vorbereitungen für den ESC 2018. In dieser Woche wurde das Bühnenkonzept präsentiert - wiederum erdacht vom deutschen Designer Florian Wieder. Schon mehrmals war der 49-Jährige für die Song-Contest-Bühnen verantwortlich, zuletzt in Kiew. Nun ließ er sich vor allem von der Geschichte Portugals als "Schmelztiegel der Kulturen" inspirieren, wie die ESC-Organisatoren auf der offiziellen Website mitteilten.