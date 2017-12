Krise beim BVB geht weiter! Leipzig mit Remis

Borussia Dortmund kommt in der deutschen Bundesliga vorerst nicht in die Spur. Am Samstag musste sich der BVB Werder Bremen in der eigenen Arena 1:2 geschlagen geben. Trainer Peter Bosz steht heftig unter Druck. Bayern München wurde mit einem 1:0 in Frankfurt vorzeitig Herbstmeister, weil Leipzig gegen Mainz 2:2 spielte. Kein Österreicher war am Nachmittag über 90 Minuten im Einsatz.