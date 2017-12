JETZT LIVE: Rast Hirscher zum nächsten Sieg?

Tatsächlich hatte es in Val d'Isere am Vortag und während des Rennens heftig geschneit. Die Pistenarbeiter hatten alle Hände voll zu tun, um ein faires Rennen zu gewährleisten. "Sie haben wirklich alles versucht. Und letztlich sind die Bedingungen für alle gleich, also ist es schon ok, dass man das durchzieht. Hoffentlich muss man nicht noch vor dem zweiten Durchgang abbrechen", meinte Hirscher im ORF-Interview.

Hier der Live-Ticker zum zweiten Durchgang: