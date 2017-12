Tote bei Amoklauf eines betrunkenen Jägers

Zwei Menschen sind in der Slowakei beim Racheakt eines Jägers in einer Bar gestorben. Der 61-Jährige war in der Nacht auf Freitag in der Kleinstadt Hurbanovo aus dem Lokal verwiesen worden, weil er betrunken war, teilte die Polizei mit. Wenige Stunden später kehrte der Mann mit einem Gewehr und einer Pistole zurück.