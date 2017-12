Jakob Pöltl scort in NBA neuerlich zweistellig

Nach seiner 18-Punkte-Gala gegen die Indiana Pacers vier Tage zuvor hat Jakob Pöltl auch in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) in der NBA aufgezeigt. Der 22-jährige Wiener scorte beim 126:113 der Toronto Raptors gegen die Phoenix Suns mit 13 Punkten neuerlich zweistellig. Die Kanadier feierten den vierten Erfolg in Serie und den neunten im zehnten Spiel vor eigenem Publikum.