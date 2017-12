Arzt in Pension: Kollegen lehnen Patienten ab

"Wir sehen uns außerstande, die ab 1. Jänner 2018 hausärztlich unversorgten Patienten zu übernehmen und gesundheitspolitische Versäumnisse zu kompensieren", schreiben die acht Mediziner - Kassen- und Wahlärzte - an die Gebietskrankenkasse OÖ.



"Will nicht betteln?"

"Wir wissen nicht, wohin", macht eine 70-jährige Patientin von Dr. Gerhard Doppler, der in den Ruhestand geht, ihrem Ärger telefonisch bei der "OÖ-Krone" Luft: "Ich brauche Medikamente und will nicht betteln, dass mir jemand hilft."



Niemand will Ordination

Die Kassenstelle in Freistadt ist zwar ausgeschrieben, noch hat sich aber niemand gemeldet. Die Ordination an sich darf nicht weitergeführt werden, da sie nur über Stiegen erreichbar ist.

Noch schlimmer schaut’s in Traun-St. Martin aus: Hier gehen Anfang 2018 zwei der vier Ärzte in Pension, eine weitere Hausärztin hört auf, und im benachbarten Stadtteil St. Dionysen hört im Sommer ein Praktiker auf. Hier ist eine Gruppenpraxis geplant, doch es melden sich keine Nachfolger auf die bereits ausgeschriebenen Stellen.



Am Land findet sich Nachfolger oft leichter

"Wir haben in größeren Gemeinden, wie etwa Freistadt, oft viel größere Probleme, einen Nachfolger für eine Kassen-Hausarztstelle zu finden, als in sehr ländlichen Orten", weiß Harald Schmadlbauer von der Gebietskrankenkasse OÖ. Ein Grund: Am Land haben viele Ordinationen eine lukrative Hausapotheke dabei, die in größeren Orten nicht mehr möglich ist, wenn eine "richtige" Apotheke in der Nähe vorhanden ist.

Markus Schütz, Kronen Zeitung