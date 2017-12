Fall Lucile: Videoaufnahmen belasten Angeklagten

Mautdaten und DNA-Spuren belasten Rumänen schwer

Doch hat der Rumäne auch Lucile auf dem Gewissen? War er es, der das lebensfrohe Mädchen mit der Hubstange eines Lkw erschlagen hat? Mautdaten sowie der Abgleich von DNA-Spuren belasten ihn jedenfalls schwer. Außerdem soll der Angeklagte einem Psychiater gegenüber die grausame Tat in Kufstein eingeräumt haben.

Beim Prozess in Freiburg kam nun auch ein Video zum Vorschein, das Catalin C. zeigen soll, wie er seinen Lkw auf einem Lkw-Parkplatz in der Nähe der Autobahn abstellt und an der Klappe hantiert, hinter der sich die Hubstange befindet.

Noch vor Weihnachten soll in Freiburg das Urteil im Prozess um Carolin G. fallen. Danach wird Catalin C. in Innsbruck wegen des Mordes an Lucile auf der Anklagebank Platz nehmen müssen.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung