Deutsche Joggerin ermordet: „Tat ist unverzeihbar“

Im Prozess um den Mord an einer 27-jährigen Joggerin in Endingen in Deutschland hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Der 40-jährige Catalin C. räumte am Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg ein, Carolin D. aus Endigen am Kaiserstuhl im vergangenen November getötet zu haben. Der Mann soll auch für den Tod einer französischen Studentin in Tirol verantwortlich sein.