Der Derby-Fluch des Oliver Lederer

Schlusspfiff in der Südstadt. Während Admiras Spieler in der Kurve mit ihren Fans und einem riesigen Transparent mit der Aufschrift "Derbysieger" den Last-Minute-Erfolg gegen St. Pölten feierten, stapfte St. Pöltens Trainer Oliver Lederer mit gesenktem Haupt Richtung Kabinentrakt. Der Treffer von Zwierschitz in Minute 92 hämmerte auf das Gehirn des SKN-Feldherrn. Eine Derby-Niederlage in der Nachspielzeit, nichts Neues für Lederer. Passierte ihm bereits mit der Admira gegen St. Pölten …