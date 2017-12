40 Alkolenker verloren Führerschein

"Wir wollen niemanden mit den Kontrollen sekkieren, aber betrunken am Steuer geht eben gar nicht", stellt Polizeisprecher David Furtner klar. Viele Oberösterreicher seien sich offenbar nicht des Alkoholgehalts von Punsch und Glühwein bewusst - das lässt auch das Ergebnis des landesweiten Planquadrats am Freitag vermuten: Gleich 40 Alkolenker konnten aus dem Verkehr gezogen werden, verloren den Führerschein.

Alleine im Bezirk Vöcklabruck wurden 519 Vortests gemacht, sieben Lenkern wurde hier der Schein genommen; der höchste gemessene Wert waren 2,36 Promille! Neben den Alkolenkern gingen hier auch ein Drogenlenker, zwei Fahrer ohne Führerschein und ein nicht zugelassenes Fahrzeug den Beamten ins Netz. Außerdem gab es 21 sonstige Anzeigen.

Weitere Kontrollen

Die vielen Stunden in der Kälte haben sich also für die Polizei gelohnt. Und sie stellt klar: Es wird im Advent noch mehr solche Planquadrate in Oberösterreich geben, um den winterlichen Straßenverkehr sicherer zu machen. Autofahrer sollten generell zu Kinderpunsch greifen, denn schon ein Glas alkoholischer Punsch kann den Grenzwert überschreiten.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung