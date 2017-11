Lizz Görgl: „War höchst schockiert und traurig“

Lizz Görgl zu Gast im krone.at-Sportstudio: Die nunmehrige Ski-Pensionistin spricht über ihr neues Leben ohne Spitzensport, die Sexismus-Debatte ("Ich war höchst schockiert"), das nahende Speed-Wochenende der Damen in Lake Louise und gibt am Ende des Beitrags, am Klavier begleitet von Moderator Michael Fally, ihren Song "It's up to you" zum Besten. Außerdem verlost Lizz drei handsignierte CDs - alle Infos dazu gibt's hier!