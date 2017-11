Tschechien nahm Abschied von Jana Novotna!

Tschechien hat von der früheren Tennisspielerin Jana Novotna Abschied genommen. Wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete, nahmen an der Trauerfeier für die Wimbledon-Siegerin von 1998 in deren Heimatstadt Brünn (Brno) am Montag rund 300 Ehrengäste teil. Novotna war am 19. November im Alter von nur 49 Jahren an einem Krebsleiden gestorben.