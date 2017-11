Hohn und Spott für den BVB von den eigenen Fans

Die Pfiffe hallten wohl noch lange in der Ohren der Dortmunder Spieler nach, zumal es gar nicht wirklich aufhörte. Nach dem dreifachen Pfiff von Schiedsrichter Aytekin am Ende des Ruhrpott-Derbys, pfiff sie zuerst der eigene harte Kern aus, die so genannte gelbe Wand, und dann mussten sie auch virtuelle Häme aus dem Internet ertragen. Am Sonntag bei der Mitgliederversammlung mussten sich die Dortmunder noch einmal ein Pfeifkonzert anhören, und zwar von den eigenen Klubmitgliedern.