Maradona will seine Tochter im Gefängnis sehen!

Hintergrund der Causa ist, dass Maradona und seine Ex-Frau Claudia Villafane schon seit Jahren einen Rosenkrieg führen. Der Vorwurf liegt in einem Immobilienkauf in den USA begründet, den Villafane laut "El Pibe de Oro" unmöglich ohne das von Maradona entwendete Geld finanziert haben konnte. Und da auch seine Tochter an diesen illegalen Transaktionen beteiligt gewesen sei, soll sie nun auch dafür bestraft werden. Und zwar mit Haft!

"Er weiß, wo ich wohne"

Tochter Giannina Maradona reagierte ihrerseits lässig. "Er weiß, wo ich wohne. Sie können ruhig kommen und mich fragen." Dann adressierte sie einige Worte an den Vater: "Ich vergebe ihm, weil ich ihm schon Schlimmeres vergeben habe. Ich kann ihm nur meine Liebe schicken und ihm dankbar sein - wegen ihm weiß ich, wer ich bin und wer ich sein will".