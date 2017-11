Baumeister vor Duell mit SVM: „Sind der Favorit“

Allerdings müsse sich seine Mannschaft auf einen harten Kampf einstellen. "Die Mattersburger werden tief stehen und auf Konter spielen, da werden wir nicht so viele Räume haben. Außerdem ist bei ihrem Spiel mit hohen Bällen viel auf Zufall aufgebaut, und darauf kann man sich schwer einstellen", warnte Baumeister.

Nachdenkpause für Knasmüllner vorbei

Während man sich in der Defensive auf alle Eventualitäten gefasst macht, dürfte in der Offensive Christoph Knasmüllner wieder eine Chance von Beginn an erhalten. Baumeister hatte dem Kreativspieler in der Vorwoche zunächst eine Nachdenkpause verordnet, woraufhin der Ex-Bayern-Amateure-Legionär nach seiner Einwechslung einen Doppelpack erzielte. "Er hat zuletzt gut trainiert, gegen die Austria zwei Tore geschossen und sich seinen Platz verdient", meinte Baumeister.