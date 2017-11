Pogatetz: „Fodas Abgang hat ganz sicher Folgen“

Am 11. 2. 2009 (0:2 mit dem ÖFB-Team gegen Schweden) hast du letztmals in Liebenau gespielt - wie sind die Erinnerungen an Graz?

Die erfolgreichste Zeit hatte ich 2004 im Meisterjahr mit dem GAK, aber auch meine Jugendzeit bei Sturm war sehr positiv. Ich hab ja alle Altersstufen bis zum Team von Ivica Osim durchlaufen. Mir war’s eine große Ehre für Sturm zu spielen, denn dort wollte jeder hin. Auch heute hab ich noch viele Freunde, die Sturm-Fans sind. Und mit Christian Schulz hab ich ja bei Hannover gespielt.

Was erwartest du dir vom Duell am Samstag?

Sturm ist im Moment über uns zu stellen. Doch wir werden uns nicht verstecken. Wir wollen den Abstand zur Spitze verringern. Aber ich denke, dass Franco Foda nach Sturms 0:5 in Salzburg eine Reaktion von seinem Team einfordern wird - da werden wir vor dem fantastischen Publikum eine Topleistung brauchen.