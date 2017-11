Obdachloser gibt sein letztes Geld, um zu helfen

Das ist wohl der Albtraum vieler Frauen: Es ist mitten in der Nacht, eine einsame Straße, und das Auto bleibt plötzlich liegen. So ging es vor wenigen Wochen der jungen Amerikanerin Kate McClure. Als sie aussteigen wollte, um sich bei der nächsten Tankstelle Benzin zu holen, kam plötzlich ein Obdachloser auf sie zu und bot seine Hilfe an. Um ihrem Retter in der Not zu danken, startete McClure eine Spendenaktion und konnte bereits 114.000 Dollar lukrieren.