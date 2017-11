Adventkränze für den guten Zweck gebunden

"Heuer haben wir 85 Adventkränze geschmückt. Wir verwenden nur handgezogene Kerzen von Nagy. Der Tipp kam von der Oma eines unserer Mitglieder", verrät Anita Schneitl, die Obfrau der Grödiger Landjugend.

Der Markt in St. Leonhard, dessen gesamter Erlös Jahr für Jahr an die Lebenshilfe geht, wird am Samstag, 25. November, um 14 Uhr von Erzabt Korbinian Birnbacher und LH Wilfried Haslauer eröffnet. Er ist an den Adventsamstagen von 14 bis 19 Uhr und an den Sonntagen von 11 bis 19 Uhr geöffnet. 350 Ehrenamtliche sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung