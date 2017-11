Rapids „dreckiges Dutzend“ ist voll

"Wenn wir beide Hälften so spielen wie in der ersten, wäre es ein mega mega Top-Niveau." Natürlich schmeckte Rapids Trainer Djuricin nach der Pause die ungewollte "Schwimmeinheit" seiner Truppe in Pasching nicht. Aber die wurde vom LASK erzwungen. "Doch letztlich war der Sieg verdient", so Djuricin.

Mit dem 2:1 beim Aufsteiger machte Rapid das "dreckige Dutzend" voll, ist nun zwölf Pflichtspiele ungeschlagen. Sieben der neun Siege gelangen mit "nur" einem Tor Differenz. "Wir haben einen Lauf, bringen es zurzeit eben drüber", wusste Torschütze Murg. "Damit haben wir den LASK abgehängt, Platz drei abgesichert", nickte auch Kapitän Schwab zufrieden.