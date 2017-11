Nahost-Expertin Kneissl künftige Außenministerin?

"Asylwerber zu 80 Prozent junge Männer"

Meistens meldete sich Kneissl als Arabistin zu den Themen Flüchtlinge, Migration und Integration zu Wort. Dabei wurde ihr auch vorgeworfen, Stereotypen zu bedienen. So strich sie am Höhepunkt der Flüchtlingskrise im November 2015 hervor, dass es sich größtenteils um Wirtschaftsflüchtlinge handle und die Asylwerber zu "80 Prozent" junge Männer zwischen 20 und 30 Jahren seien. Im ORF führte sie im September 2015 aus, einer der Gründe für die Revolten in der arabischen Welt seien "diese vielen jungen Männer" gewesen, "die heute nicht mehr zu einer Frau kommen", weil sie weder Arbeit noch eine eigene Wohnung hätten.

Flüchtlingsabkommen mit Türkei "Unfug"

Scharfe Kritik übte die Expertin an der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die mit ihren Flüchtlings-Selfies "grob fahrlässig" gehandelt habe. Hinter ihr seien "Kommunikationsberater" gestanden, "die nur versucht haben, ihr geschwächtes Image mit der Willkommenspolitik aufzupolieren", sagte Kneissl im November 2015 der "Krone". Der EU warf sie wiederholt Versagen in der Flüchtlingsfrage vor und bezweifelte überhaupt eine gesamteuropäische Lösung. Das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei bezeichnete sie im Juni 2016 als "Unfug".