Tragisch! Badminton-Profi bei Autounfall gestorben

Bei dem Unfall auf der A3 raste ein Lastwagen in ein Stauende. Meijs wurde mit einem Helikopter in ein Duisburger Krankenhaus geflogen, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er hinterlässt seine schwangere Lebensgefährtin.

Der niederländische Badminton-Profi wechselte 2013 zum BC Beuel und führte den Bundesligisten zuletzt als Kapitän an. 2016 wurde er Meister in seinem Heimatland. In diesem Jahr kletterte er auf Platz 75 der Weltrangliste.