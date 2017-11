Mählich weiter im Rennen um Foda-Nachfolge

Neustadts Erfolgstrainer Roman Mählich ist tief entspannt. Das war vor der Länderspielpause so, das ist auch danach so. Weil es die sportliche Situation beim SC vor der Partie am Freitag in Grödig gegen Liefering zulässt. "Es stehen noch drei schwere Spiele an. Aber egal, was passiert: Ein Katastrophenherbst geht sich wohl nicht mehr aus", weiß Mählich, den auch seine persönliche Lage nicht nervös macht.