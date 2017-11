Stürmer-Star Didier Drogba kündigt Karriereende an

Der ehemalige Weltklassestürmer Didier Drogba will seine Karriere als 40-Jähriger im Spätherbst des kommenden Jahres beenden. Wie der Ex-Chelsea-Angreifer am Dienstagabend gegenüber dem französischen Radiosender RMC Sport bekannt gab, wolle er noch die nächste Saison in der United Soccer League bestreiten.