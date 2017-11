NFL-Tragödie: Touchdown nach Tod seines Sohnes!

Es war wohl einer der emotionalsten Touchdowns in der NFL-Geschichte: Wenige Stunden vor dem Spiel seiner San Francisco 49ers gegen die New York Giants (31:21) musste Marquise Goodwin einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Sein Sohn verstarb. Der Verlust zwang ihn nach einem Touchdown für sein Team in die Knie - zu sehen oben im Video!