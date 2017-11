Lufthansa: Wucherpreise nach der Air-Berlin-Pleite

1000 neue innerdeutsche Flüge pro Monat angekündigt

In den kommenden Wochen dürfte sich an dem Kapazitätenengpass bei Lufthansa erst einmal nichts ändern. Denn die EU-Kommission wird voraussichtlich erst Ende Dezember entscheiden, ob die Airline die rund 80 Flugzeuge und die Start- und Landerechte von Air Berlin übernehmen darf. Spohr kündigte in dieser Woche 1000 zusätzliche Flüge zwischen deutschen Flughäfen pro Monat an - allerdings erst ab Jänner 2018. "Ich kann versprechen, dass mit neuen innerdeutschen Flügen wieder stabile Preise kommen", sagte Spohr der "Bild"-Zeitung. "Wir als Lufthansa wollen ja nicht die deutschen Verbraucher gegen uns aufbringen. Wenn ich in 100 Tagen alle Sympathien verspielen würde, die die Lufthansa in 65 Jahren aufgebaut hat, dann wäre ich schlecht beraten."