„Flauschel“ wird mit Kinderbuchpreis ausgezeichnet

Die Skizzen haben die Völkermarkter Musikpädagogin so inspiriert, dass sie den Stift nicht mehr weggelegt hat, bis sie die Geschichte von "Flauschel" zu Papier gebracht hatte. "Die Worte sind wie ein Fluss aus mir gekommen", erinnert sich die Autorin. Bei ihrer Arbeit mit Kindern in den Musikschulen des Landes werde sie immer wieder mit Trennungsangst und Mobbing konfrontiert. Diese Erfahrung habe sie in ihre Geschichte einfließen lassen.