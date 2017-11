Keine Zeit für Tränen: Start der Kirchgasser-Tour

Die Momente im Sommer waren da. Als nach ihren beiden Knie-Operationen einfach nichts weiterging. "Da wollte ich schon fast den Hut draufhauen", gesteht Michaela Kirchgasser. Doch ab August ging es dann stetig bergauf. Und jetzt ist "Kirchi" bereit für die Rückkehr in den Weltcup heute in Levi. Wo sie übrigens alle zwölf bisherigen Weltcup-Slaloms bestritten hat!

"Ich weiß nicht, wie das Knie im Rennmodus auf Schläge reagiert. Das will ich jetzt in Levi herausfinden, mir Vertrauen in mein Knie holen." Die Levi-Platzierung spielt eine eher untergeordnete Rolle. Ihre letzte Saison soll aber nicht zur reinen emotionalen Abschieds-Tournee durch die Ski-Welt werden. "Derzeit gibt’s für mich keine Zeit für Sentimentalitäten. Denn ich bin aufs Rennfahren fokussiert, spüre, dass ich es noch draufhabe!"

Spätestens bei den Heimrennen in Österreich oder dann bei Olympia in Südkorea wird aber wohl die eine oder andere Träne fließen. "Wahrscheinlich. Aber Emotionen kann man nicht planen. Ich schaue, was auf mich zukommt. Und genieße es in vollen Zügen!"

Alexander Hofstätter (in Levi), Kronen Zeitung