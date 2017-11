Mertesacker zu Enke-Todestag: „Waren doch Freunde“

In einem Beitrag über den ehemaligen Nationaltorhüter beschreibt der frühere deutsche Teamverteidiger Mertesacker, wie wichtig Enke für ihn persönlich und seine Karriere war. Beide Namen, Mertesacker und Enke, werden wohl für immer mit Hannover 96 verbunden sein. Von dort rührt auch ihre Freundschaft her, wie er auf dem Blog der Robert-Enke-Stiftung gepostet hat:

"Wenn ich zu einem Länderspiel im Hotel eintraf, gab es für mich erst einmal zwei Dinge zu erledigen: einchecken und Robert anrufen. "Bist du schon hier? Ich bin gerade angekommen. Kommst du rüber auf mein Zimmer?" Wenige Minuten nach unserer Ankunft saßen wir zusammen und redeten über alles, was uns gerade in den Sinn kam. Die Tatsache, dass sich sein Todestag heute zum achten Mal jährt, dass meine Gespräche mit ihm also gut ein Jahrzehnt zurückliegen, erschreckt mich. Das kann doch nicht so lange her sein, was habe ich in den ganzen Jahren seitdem getan?"