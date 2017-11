Liu und Polcanova schaffen Quali für German Open

Die Österreicherinnen Liu Jia und Sofia Polcanova haben am Donnerstag die zweistufige Qualifikation für die German Open im Tischtennis erfolgreich abgeschlossen. Nach den Gruppenspielen setzte sich das ÖTTV-Duo in Magdeburg auch in der Zwischenrunde durch. Robert Gardos (2. Zwischenrunde) und Daniel Habesohn (1. Zwischenrunde) gelang der Sprung in das Hauptfeld hingegen nicht.