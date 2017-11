„Studie brachte Wendepunkt bei Islam-Kindergärten“

Stimmt es, dass der Stichprobenumfang zu gering ist?

Stimmt! Das liegt in der Natur eines Pilotprojektes, dass man mit geringen Stichproben arbeitet und keine repräsentativen Aussagen macht. Mit der Pilotstudie haben wir auf die Missstände hingewiesen und die Notwendigkeit einer weiteren Studie empfohlen. Nach der Untersuchung der Handakten der Stadt Wien in meiner neuen Studie kann ich sagen, dass die Stadt sehr wohl diese Missstände erst nach meiner Studie zunächst wahrgenommen hat. Trotz der öffentlichen Aussagen der Stadt wissen auch die Beamten der MA 11, dass meine Pilotstudie einen Wendepunkt in der Geschichte der islamischen Kindergärten bildet. Ohne meine Pilotstudie wusste kein Mensch, was wirklich in diesen Kindergärten passiert.