Draxler der neue Ribery bei Bayern?

Ribery ist inzwischen 34 Jahre alt, Draxler, derzeit 24, kommt erst ins beste Fußballer-Alter. Riberys Vertrag bei den Bayern endet im Sommer 2018. Und dann könnte der Weg frei sein für Draxler, der bereits mit 17, damals bei Schalke, in der deutschen Bundesliga debütiert hatte.

Gestandener Star

Lange als riesiges Talent gehandelt, etablierte sich Draxler in der jüngeren Vergangenheit als g'standener Spieler mit dem Zeug zum internationalen Top-Star. Selbst in der mit geradezu pervers teuren Kapazundern wie Neymar, Mbappe oder Cavani gespickten Truppe von PSG weiß Draxler als Stammkraft mit viel Zug zum Tor zu brillieren. Auch in der deutschen Nationalmannschaft ist er mittlerweile eine fixe Größe.

Und bald auch bei Bayern? Die Münchner müssen, wollen sie Draxler im Sommer 2018 loseisen, ins Gesparte greifen. Draxlers Vertrag bei PSG läuft nämlich noch bis 2021. Und dann stellt sich freilich die Frage, ob Draxler überhaupt nach München will. Derzeint scheint es nämlich, als hätten die Pariser die Bayern auf internationalem Terrain schon überholt ...