Super-Hengst Rekindling gewinnt Melbourne Cup!

Der von Corey Brown gerittene dreijährige Hengst setzte sich am Dienstag in einem packenden Duell nach 3.200 Metern gegen Johannes Vermeer durch. Max Dynamite wurde Dritter, die Pferde auf den ersten drei Plätzen werden allesamt in Irland trainiert.

Der irische Galopptrainer Aidan O'Brien stellte dieses Jahr mit 27 Gruppe-1-Siegen einen Weltrekord auf. Im Melbourne Cup sah es lange danach aus, als könnte er diese Marke auf 28 erhöhen, denn 200 Meter vor dem Ziel übernahm sein Schützling Johannes Vermeer resolut das Kommando.