Knalleffekt! Der DFB setzt den Videobeweis-Chef ab

Gegen Krug waren am Wochenende Vorwürfe laut geworden, wonach er in seiner Funktion als Projektleiter Videobeweis und Supervisor beim Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 zweimal in die Entscheidung des zuständigen Video-Assistenten eingegriffen haben soll.

Beide Entscheidungen kamen laut "Bild am Sonntag" Schalke zugute. Aus Gelsenkirchen, der Stadt des Vereins, kommt der frühere FIFA-Referee. Krug und der beteiligte Video-Assistent Marco Fritz wiesen die Vorwürfe zurück.