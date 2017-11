Er habe "niemals in seinem Leben eine Frau sexuell belästigt", so der Politiker am Montag. Er sei sich nicht der geringsten Schuld bewusst. Erneut wies er die Vorwürfe zurück, er habe eine ehemaligen Mitarbeiterin im grünen Klub sexuell belästigt. Versuche, ihn politisch zu zerstören, werde er nicht akzeptieren und sich dagegen wehren, kündigte Pilz an.

"Denjenigen, die mich und meine Liste kaputtmachen wollen, weil sie keine Opposition gegen Schwarz-Blau und keine Konkurrenz haben wollen, denen schreibe ich ins Stammbuch: 'Ich ziehe mich nicht aus der Politik zurück! Mit Sicherheit nicht!'", so Pilz, der Montagmittag eine Pressekonferenz in Wien geben wird.

Alpbach-Abend soll "rekonstruiert" werden

In Bezug auf die Anschuldigungen, wonach er 2013 beim Forum Alpbach in betrunkenem Zustand eine Frau begrapscht haben soll, sei er dabei, den Abend zu rekonstruieren. Er wolle auch aufklären, warum ein Mandatar der SPÖ-Liste für die Nationalratswahl "eine zentrale Rolle" in diesem Vorfall gespielt habe.