Sensationell: Szilagyi kehrt zum THW Kiel zurück

"Das ist eine große Wertschätzung meiner Person, weil ich das Gefühl hatte, dass mich der Klub unbedingt haben wollte!" Im Zuge einer Neustrukturierung übernimmt er das Amt von Manager Thorsten Storm, der ins Marketing wechseln wird. Szilagyi wird damit Vorgesetzter von Trainer Alfred Gislason, der in der Kritik steht, weil Kiel (in Zeiten des Umbruchs) als Titelverteidiger im Cup frühzeitig ausgeschieden und in der Bundesliga nur Mittelmaß ist - sowie in der Champions League in fünf Spielen nur einmal gewinnen konnte. Viel zu wenig für die Ansprüche eines Vereins dieser Kategorie. "Ich bin in meiner Karriere immer den schwierigen Weg konsequent gegangen", sagt der fünffache Europacup-Sieger über die riesige Herausforderung. Die Zusammenarbeit mit dem von ihm so hoch geschätzten Gislason, der ihn einst als Spieler zum VfL Gummersbach geholt, dann aber ein Angebot des THW Kiel angenommen hatte, wird etwas Besonderes. Die Wege kreuzen sich also erst im zweiten Versuch.