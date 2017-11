ÖFB-Boss Windtner sorgt für Ärger beim 1. FC Köln

Die Reaktionen vor allem in den Fan-Foren waren gemischt. "Die einen freuen sich, dass Stöger seinen Traumjob abgelehnt hat, obwohl hier gerade alles zusammenbricht", berichtete Ralf Friedrichs, der lange Jahre den "FC Stammtisch" moderierte. "Die anderen fragen sich, wieso er in einer solchen Situation geistige und mentale Ressourcen für andere Jobs verwendet."

Trotz dieser etwas undurchsichtigen Geschichte scheint es aber unwahrscheinlich, dass sich Stögers Standing bei Fans und Verantwortlichen nachhaltig verschlechtert. Bei den Anhängern hat er nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit in der Krise sogar noch an Beliebtheit gewonnen. Die Klub-Bosse haben ihn nach der Trennung von Sportchef Jörg Schmadtke noch mehr in die Personalplanung eingebunden - Stöger ist das Gesicht des Vereins.

Köln will ersten Europa-League-Sieg

Als solches geht er weiter mit Optimismus voran. Auch den Europacup sieht er weiter nicht als ungeliebte Belastung - obwohl der FC als eines von nur zwei punktlosen Teams nach drei Spieltagen gruppenübergreifend Platz 47 von 48 Teams einnimmt. Die vielen knappen und unglücklichen Niederlagen "gehen schon an die Psyche", gestand Stöger. "Aber die Stimmung ist positiv, was den inneren Kern betrifft. Wir wollen endlich anschreiben."