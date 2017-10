Verkehr am Hauptbahnhof Wien zeitweise eingestellt

Wegen des Sturms haben die ÖBB am Sonntag den oberirdischen Betrieb am Wiener Hauptbahnhof vorübergehend eingestellt. Die Bahnsteige wurden auf Anordnung der Wiener Berufsfeuerwehr geräumt. Windböen hatten Verschalungsteile eines in Bau befindlichen Hochhauses gelockert, einige Teile waren auf das Bahnhofsgelände gefallen. Verletzt wurde niemand, um 16 Uhr wurde der Bahnhof wieder freigegeben.