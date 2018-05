Cobra-Einsatz: Rumäne drohte, Ex-Freundin zu töten

In Wohnung verschanzt

Am Dienstag machte der Rumäne dann tatsächlich Ernst. Er soll sich am Abend Zutritt zur Wohnung seiner Ex verschafft haben und anschließend damit gedroht haben, das Haus abzufackeln, sollte sich die Polizei nähern. Das Einsatzkommando Cobra wurde angefordert und konnte den Verdächtigen schlussendlich überwältigen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.