Als Korridorkind zum Handball Play-Off!

Im Play-Off Spiel am 13.06. um 20:15 Uhr empfängt man in der Erste Bank Arena Weißrussland. Dabei geht es um Alles oder Nichts. Die Kids im Alter zwischen 8 und 12 Jahren dürfen nicht nur den Korridor bilden und hautnah unsere Stars abklatschen, sondern werden selbstverständlich zum Spiel eingeladen und bekommen 2 Freikarten dazu. Feuern Sie Ihr Kind und unsere Handball-Nationalmannschaft an und erleben Sie das Spiel des Jahres! Schicken Sie uns die schönsten Sportfotos Ihrer Kids, die besten und sportlichsten Einsendungen gewinnen und dürfen Korridorkind bei diesem Event sein. Teilnahmeschluss: Mittwoch 06. Juni