EU-Kommission will Plastikbesteck verbieten lassen

Europaweit fallen jährlich 25 Millionen Tonnen Kunststoffabfall an, von dem der Großteil in der Umwelt landet. Die EU-Kommission will nun mit finanziellem Druck und dem Verbot bestimmter Einweg-Plastikprodukte gegen dieses Problem vorgehen. So sollen künftig Plastikgeschirr, Plastikbesteck, Strohhalme aus Plastik, Wattestäbchen und Plastikhalterungen von Luftballons von den Mitgliedsstaaten verboten werden.