„Kein Baum darf unseren Bezirk verlassen!“

„Mea Culpa“ („Meine Schuld“): Unter diesem Motto hätte ein Pressetermin am Freitag mit allen fünf Abgeordneten der Südoststeiermark stehen können. Sie räumten Fehler und Versäumnisse im Umgang mit der Stadt Mureck ein. Dort werden die Bewohner am 10. Juni zu einem Wechsel in den Bezirk Leibnitz befragt. Die Südoststeirer wollen ihren Bezirk aber keinesfalls verkleinern lassen und Mureck in Zukunft kräftig aufwerten.