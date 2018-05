SPÖ versucht wieder einmal einen Neustart

„Visionäres Papier zu großen Herausforderungen“

Das am Freitag von Parteichef Kern seinen Gremien präsentierte, bereits seit Februar beworbene SPÖ-Programm sollte jedoch „ein visionäres Papier zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen“ für die kommenden Jahre werden. Kern will damit die „Wiedererlangung der Hegemonie in den Zukunftsdebatten“. Mit dem hübschen, von Kern hier verwendeten altgriechischen Vokabel „Hegemonie“ meint man in der SPÖ offenbar, dass man wieder die Vorherrschaft in den staatlichen Institutionen gewinnen will.