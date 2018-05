Ivona Dadic: „Ich war nie so ein Party-Typ“

sportkrone.at: Wie sieht so ein Trainingstag bei dir aus?

Dadic: Ich trainiere jeden Tag fünf bis sechs Stunden entweder in St. Pölten, Linz oder in der Südstadt. Nur sonntags hab ich frei. Am Plan stehen meist zwei Disziplinen. Das sieht dann so wie ein Stundenplan in der Schule aus. Jeden Montag trainiere ich Weitsprung in Linz mit Wolfgang Adler, danach Krafttraining mit Philipp. Am Dienstag folgt Laufen und Kugelstoßen. Am Mittwoch steht Hochsprung und Speerwurf am Programm. Am Donnerstag mache ich eine Krafteinheit, am Freitag Hürden und Sprint und am Samstag noch Tempoläufe.