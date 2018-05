Mit DIESEM Kader will Argentinien die WM holen!

Er habe auch schon mit Messi gesprochen und dessen Begeisterung gesehen für das, was kommt, berichtete Sampaoli. Physisch sei der 30-jährige Star der Argentinier auch in einer guten Verfassung. Für die Albiceleste beginnt die WM am 16. Juni in Moskau gegen Island. Fünf Tage später heißt der Gegner in Nischni Nowgorod Kroatien, das letzte Gruppenspiel bestreitet der Vize-Weltmeister am 26. Juni in St. Petersburg gegen Nigeria.