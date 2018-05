Schwerverletzter bei Radrennen im Unterland

Am Sonntag nahm ein 45-jähriger deutscher Staatsangehöriger an einem Mountainbikerennen in Brixlegg teil. Kurz nach 10 Uhr fuhr er mit seinem Mountainbike die Abfahrt auf der Forststraße „Holzalm“ in Richtung Schwarzenberg hinunter. Dabei geriet er mit dem Bike in den losen Schotter, konnte nicht mehr abbremsen und stürzte in der Folge, sich mehrmals überschlagend rund 15 Meter in ein steil abfallendes, waldiges Gelände ab. Der Mountainbiker wurde durch die Bergrettung Kramsach/Umgebung bzw. durch den Samariterbund medizinisch versorgt, geborgen und anschließend mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Er erlitt eine Fraktur der Halswirbelsäule sowie Prellungen mit Abschürfungen, Verletzungsgrad schwer. Er wurde in das Klinikum nach München überstellt.