Prinz Charles führt Meghan am Samstag zum Altar

„Miss Meghan Markle hat seine königliche Hoheit der Prinz von Wales darum gebeten, sie an ihrem Hochzeitstag in der St.Georgs-Kapelle auf ihrem Weg zum Altar zu begleiten“, heißt es in der kurzen Mitteilung, die der Kensington-Palast am Freitag auf Twitter veröffentlichte. „Der Prinz von Wales ist hocherfreut, dass er Miss Markle auf diesem Weg in der royalen Familie begrüßen darf.“